Іспанія

Пішла передвиборча кампанія.

Кандидат в президенти Барселони Віктор Фонт висловився про повернення до каталонського клубу Лео Мессі. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

"Ми повинні якнайшвидше прийняти Ліонеля Мессі і зробити все можливе, щоб він отримав ту роль, яку, як він говорив минулого тижня, хоче отримати, і в якій усі фанати Барселони хотіли б його бачити. Мало поставити йому статую.

Повернення Мессі? Особисто в мене, як вболівальника, мурашки по шкірі від цього, але, очевидно, все залежить від нього. Чого не потрібно робити, то це намагатися його використовувати. Я думаю, Лапорта це робив, причому багато разів, і робив це неправильно. Особливо яскравий приклад був на минулих виборах. Ще один приклад невиконаної обіцянки.

Я вважаю, що Мессі не можна використовувати, але він повинен знати: перше, що я зроблю після перемоги, візьму телефон і подзвоню йому. Це буде перший дзвінок, який я зроблю.

Поки не було жодного контакту ні з ним, ні з кимось із його оточення. Наш обов'язок – говорити з усіма, хто може зробити внесок у майбутнє і чиї наміри важливо знати", – заявив Фонт.