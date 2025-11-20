Іспанія

Серйозні мрії у "Маленького принца".

Лідер мадридського Атлетіко Антуан Грізманн розповів, чому не перейшов в МЛС та підписав новий контракт з "матрацниками". Його слова наводить AS.

"Я продовжив контракт до 2027 року, тому що хочу більшого. У мене ще багато сил — і в ногах, і в голові. Хочу бути важливим гравцем Атлетіко і довести це всім. Попереду багато роботи, я хочу виграти Ла Лігу, Лігу чемпіонів та Кубок Іспанії.

Мене обговорюють із першого дня, коли я тут з'явився. І будуть обговорювати доти, доки я не піду.

Всі знають, що МЛС — моя мрія і ціль, але зараз у мене є контракт, і я щасливий тут. Я хочу й надалі грати за Атлетіко та залишатися важливою частиною команди", — сказав Грізманн.

Цього сезону Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 16 матчів та забив 5 голів.