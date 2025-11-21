Іспанія

Тренер вірить у команду.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік з оптимізмом подивився на перспективи команди.

"Можливо, нам бракує впевненості, яку ми повинні мати й яка нам потрібна. Але зараз деякі гравці повертаються до ладу, і це нам сильно допоможе. У нас фантастична команда, і якщо ми гратимемо на тому ж рівні, що й у Віго, то все буде добре", — цитує Фліка портал Goal.

Барселона посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Реала на три очки.

У суботу, 22 листопада, "синьо-гранатові" прийматимуть Атлетік Більбао о 17:15 за київським часом.