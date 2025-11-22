Іспанія

"Кажани" вирвали перемогу завдяки єдиному голу на 79-й хвилині.

У стартовому матчі 13-го туру Ла Ліги Валенсія здобула мінімальну, але важливу перемогу над Леванте — 1:0.

Головний герой цього вечора з'явився з лави для запасних: Уго Дуро на 79-й хвилині влучним ударом замкнув передачу Хосе Гая у штрафний майданчик, ставши справжнім "джокером" для Карлоса Корберана.

Леванте захищався організовано й довго стримував натиск суперника, однак після пропущеного гола вже не зміг створити таку відповідь, яка б завершилася взяттям воріт "кажанів".

Валенсія - Леванте 1:0

Гол: Дуро, 79

Валенсія: Агірресабала — Коррея (Фулькьє, 85), Таррега, Копете, Гая — Лопес, Герра (Раба, 85), Пепелу, Данжума (Ріоха, 73) — Бельтран (Дуро, 54), Алмейда (Сантамарія, 85)

Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено, Санчес — Альварес, Ельгесабаль (Андер Оласагасті, 84), Рей (Арріага, 70), Венседор (Луїс Моралес, 84) — Ромеро (Бруге, 70), Ейонг (Кояліпу, 70)

Попередження: Копете, Гая — Альварес, Рей