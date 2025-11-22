Іспанія

Бразилець скоріш за все залишиться в Мадриді.

Мадридський Реал має намір найближчим часом продовжити контракт з вінгером команди Вінісіусом Жуніором. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" розглядає бразильця, як ключового гравця клубного проекту.

Зазначається, що протиріччя, які виникли між сторонами у переговорному процесі після клубного чемпіонату світу, було врегульовано останніми тижнями.

Вінісіус і Реал розуміють, що продовження трудової угоди припинить чутки, після чого настане "етап стабільності та спокою", що дозволить гравцю зосередитися виключно на спортивній складовій.