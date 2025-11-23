Іспанія

У продовженні 13 туру Ла ліги.

Реал Овʼєдо та Райо Вальєкано не виявили сильнішого (0:0)

Обидві команди мали кілька можливостей, щоб відзначитися, але воротарі зробили все можливе й неможливе, аби зберегти свої ворота сухими.

На 53-й хвилині гри господарі залишилися в меншості: нападник Ільяс Чайра пішов у грубий підкат і отримав пряму червону картку, підвівши свою команду.

На 66-й хвилині, граючи у більшості, гості заробили право на пенальті, але нападник Ісі Паласон не зумів переграти свого візаві — Аарон Ескандель відбив удар.

У доданий час команди знову опинилися у рівних складах. Перед виконанням кутового захисник Райо Вальєкано Пате Сісс штовхнув Давіда Костаса, за що також отримав червону картку.

У підсумку — нічия, команди ділять очки.

Реал Ов`єдо — Райо Вальєкано 0:0

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Костас, Карму, Лопес (Альхассан, 46) — Коломбатто, Дендонкер (Рейна, 79) — Віньяс (Форес, 87), Чайра, Касорла (Ассан, 62) — Рондон (Агудін, 61)

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді (Сісс, 57), Чаваррія — Лопес, Валентін (Гумбау, 87) — де Фрутос, Камельйо (Алемао, 70), Гарсія — Паласон (Перес, 87)

Попередження: Відаль — Менді, Паласон

Вилучення: Чайра, 53Чайра, 53 — Сісс, 90+2