Іспанія

Каталонський клуб здобув важливу перемогу в 13-му турі Ла Ліги, попри спробу пізнього камбеку суперника.

Еспаньйол узяв три очки на домашньому полі, обігравши Севілью з рахунком 2:1.

Після нульового першого тайму каталонці вийшли вперед завдяки точному удару Мільї на 48-й хвилині. У другій половині поєдинку господарі скористалися ще одним із небагатьох своїх моментів знову — на 84-й хвилині відзначився Роберто Фернандес, який вийшов на заміну.

Севілья відповіла миттєво: Маркан Тейшейра скоротив відставання всього за дві хвилини, однак на більше андалусійців, попри шалений тиск, не вистачило. Команда з Барселони вистояла наприкінці та записала до активу непросту перемогу.

Еспаньйол — Севілья 2:1

Голи: Мілья, 48, Фернандес, 84 - Тейшейра, 86

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро — Долан (Рока, 88), Гонсалес, Еспосіто (Фернандес, 62), Терратс (Лосано, 62) — Гарсія (Каррерас, 74), Мілья (Пікель, 74)

Севілья: Влаходімос — Санчес, Кастрін, Маркан Тейшейра, Суасо — Соу (Агуме, 71), Менді (Гудель, 72) — Янузай (Еджуке, 34), Пеке (Санчес, 71), Варгас (Гонсалес, 54) — Адамс

Попередження: Еспосіто, Мілья, Гонсалес, Лосано — Кастрін