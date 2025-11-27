Атакувальний півзахисник Барселони Фермін Лопес отримав невелику травму камбалоподібного м'яза правої ноги, передає офіційний сайт клубу.

"Блаугранас" також повідомили, що 22-річний іспанець пропустить близько двох тижнів, які йому знадобляться для відновлення. Найближчі матчі Барселони:

29.11.2025 Іспанія. Ла Ліга 14 тур
17:15 Барселона -:- Алавес

06.12.2025 Іспанія. Ла Ліга 15 тур
19:30 Реал Бетіс -:- Барселона

09.12.2025 Ліга чемпіонів Основний раунд. 6 тур
22:00 Барселона -:- Айнтрахт Франкфурт

13.12.2025 Іспанія. Ла Ліга 16 тур
19:30 Барселона -:- Осасуна

21.12.2025 Іспанія. Ла Ліга 17 тур
17:15 Вільярреал -:- Барселона


Додамо, що 16-18 грудня клуб зіграє в 1/16 фіналу Кубка Іспанії-2025/26. Свого суперника Барселона дізнається 09.12.

На рахунку Ферміна Лопеса сім голів і чотири асисти в 13-ти поєдинках усіх турнірів сезону-2025/26.

Раніше повідомлялося, що керманич "блаугранас" претендує на звання найкращого тренера Ла Ліги в листопаді, тоді як фланговий нападник — на звання найкращого гравця.