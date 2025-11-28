Іспанія

Німецький президент вручив нагороду легенді Реала на арені, яка була його домом протягом десяти років.

Колишній півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос удостоївся Лицарського хреста ордену За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина. Урочиста церемонія відбулася на стадіоні Сантьяго Бернабеу, де нагороду футболісту вручив президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Подію відвідали президент Реала Флорентіно Перес, головний тренер Хабі Алонсо, гравці Федеріко Вальверде, Антоніо Рюдігер та представниці жіночої команди Мерле Фромс і Сара Дебриц.

"Я дізнався, хто отримував цю нагороду раніше і отримати її тут – це щось особливе. Спортивні досягнення – не єдина причина її вручення, але якщо є ідеальне місце для церемонії нагородження, то це стадіон, який був моїм будинком останні 10 років. Це особливе почуття – приходити сюди, тут я пережив свої найкращі моменти як футболіст.

Передавати цінності – це мій обов'язок і я займаюся цим уже довгий час. Мій фонд існує вже 10 років і існуватиме надалі. Я завжди говорю іншим футболістам, що є можливість збільшити свою прихильність до суспільства. Ми можемо допомагати тим, кому пощастило менше, скрізь, де це можливо.

Я поділяю цю нагороду з командою, яка підтримує прямий контакт із сім'ями, яким ми допомагаємо. Успіх залежить від команди, як я зрозумів завдяки футболу. Я приймаю цю нагороду від імені своєї команди і радий бути серед тих, хто її отримав. Це мотивує нас продовжувати працювати", — сказав Кроос.

Раніше Кроос розповів про завершення кар'єри.