Колишній форвард Манчестер Юнайтед відзначив силу складу та успіхи клубу в АПЛ.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні висловив упевненість у перспективах Арсенала у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

"Арсенал давно не мав такого шансу виграти Лігу чемпіонів. Клуб добре попрацював над складом і дуже виступає в АПЛ.

Думаю, вони вже давно не мали такого шансу перемогти. У їхньому стартовому складі виходять хороші футболісти, у запасі теж є сильні гравці на випадок травм. Клуб дуже добре попрацював над складом і дуже виступає в АПЛ. Якщо вони зможуть перенести таку гру і до Ліги чемпіонів, будуть дуже добрі шанси", — сказав Руні.

