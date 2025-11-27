Ліга чемпіонів

Важка перемога "вершкових".

Головний тренер грецького Олімпіакоса Хосе Менділібар висловився після поразки від мадридського Реала (3:4) в Лізі чемпіонів. Цитує іспанського фахівця УЄФА.

"Ми розпочали матч дуже добре. Вважав би за краще, щоб рахунок був 4:3 на нашу користь. Наш перший гол був красивим – з погляду комбінації та виконання.

Але після голу у відповідь Реала ми виглядали дещо приголомшеними. Проте ми боролися, билися. Реалу довелося відстоювати свою перевагу наприкінці матчу – це говорить про наші зусилля.

У Реалі зібрані найкращі гравці світу, технічно бездоганні. Важко впоратися з тим, як Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор взаємодіють один з одним на полі.

Вони змушували нас бігати більше, ніж будь-який інший суперник. Однак ми не здавалися, навіть програючи 1:3 та 2:4", – сказав Хосе Луїс Менділібар.