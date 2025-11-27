Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Продаж квитків підтверджує високий інтерес до турніру, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.

Міжнародна федерація футболу (FIFA) повідомила про продаж двох мільйонів квитків на матчі чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці.

Цього року турнір вперше збиратиме 48 національних збірних, що робить його найбільшим у історії. Продаж квитків відбувається на офіційних платформах FIFA, при цьому ціни коливаються від 60 до 6730 доларів США в залежності від категорії та стадіону.

FIFA зазначає, що високий попит свідчить про рекордний інтерес вболівальників до чемпіонату світу.

