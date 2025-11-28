Іспанія

"Інженер" працюватиме до літа 2027-го.

Іспанський Бетіс продовжив контракт з головним тренером команди Мануелем Пеллегріні. Про це повідомляє офіційний сайт «бетікос».

Зазначається, що нова трудова угода 72-річного чилійського фахівця буде розрахована до 30-го червня 2027-го року.

Пеллегріні очолює севільську команду з 2020-го року. За цей час «зелено-білі» виграли Кубок Іспанії (2022) та доходили до фіналу Ліги конференцій (2025).

Зараз Бетіс посідає пʼяте місце в турнірній таблиці Ла Ліги, здобувши 21 очко у 13 матчах.