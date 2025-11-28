Іспанія

Німець не збирається нічого змінювати

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про тактику каталонської команди. Цитує німецького фахівця Marca.

“Коли ми програємо та пропускаємо три м'ячі, легко сказати, що це була погана гра або не та “Барса”, яку ми хотіли б бачити. Зрештою деякі люди не розуміють, чому нам потрібно грати з такою високою лінією оборони.

Це наш стиль, і справа не лише у захисниках. Пресинг починається з нападників та півзахисників. Це те, що мені потрібно від гравців. Здається, що звинувачують оборону, але це несправедливо. Якщо ми всі не ефективно пресингуватимемо, у нас виникнуть проблеми, я хочу це прояснити.

Я сказав, що налаштований оптимістично, тому що дещо ми робили добре, але нам потрібно активніше пресингувати в атакуючій зоні. Я хочу бачити те, що бачу на тренуваннях, мені це подобається.

Гравці дуже сконцентровані і мають високу якість гри. Педрі, Рафінья і Маркус Решфорд ще зроблять великий внесок”, – сказав Флик.