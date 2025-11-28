Іспанія

Каталонці повертаються?

Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився про поточну ігрову форму своєї команди. Його слова наводить Sport.es.

"Ми були м'якою командою, але зараз стаємо жорсткішими. Ми повинні грати агресивніше без м'яча, щоб не захищатися біля власних воріт. Також ми маємо діяти більш агресивно під час атак.

Важко усвідомити те, що володіння м'ячем у нашої команди може доходити до 70%, але при цьому ми маємо лише 3 удари по воротах", — заявив Мічел.

Жирона після 13 зіграних турів посідає 18 місце в турнірній таблиці Ла Ліги.