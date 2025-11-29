Іспанія

Команда Хосе Бордаласа Хіменеса здолала Ельче.

У стартовому матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги Хетафе приймав на своєму полі Ельче.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Мауро Арамбаррі, який на 56-й хвилині успішно відгукнувся на передачу Кіко Феменії та встановив підсумковий рахунок 1:0 на користь мадридського клубу.

Таким чином, Хетафе зумів перервати серію з двох мінімальних поразок, які сталися у минулих турах з Атлетіко Мадрид та Мальоркою.

Хетафе — Ельче 1:0

Гол: Арамбаррі, 56

Хетафе: Сорія — Ньйом (Ріко, 65), Джене, Дуарте, Феменія (Муньйос, 80) — Іглесіас, Мілья, Арамбаррі, Санкріс (Бакарр Камара, 80) — Майораль (Нею, 90), Лісо

Ельче: Пенья — Нуньєс, Аффенгрубер, Петро, Форт (Педроса, 64) — Діангана (Мендоса, 46), Фебас, Нету (Агуадо, 61), Валера (Мір, 72) — Родрігес, Сілва (Сантьяго, 72)

Попередження: Мілья, Джене — Мендоса, Агуадо