Прикра втрата очок.
Getty images
29 листопада 2025, 17:36
В рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги Мальорка приймала Осасуну.
До 82-й хвилини господарі поля впевнено вели у рахунку 2:0, але голи Гарсії та Бойомо перевернули гру та дозволили гостям поїхати додому з одним заліковим балом.
Мальорка — Осасуна 2:2
Голи: Мурікі, 61 (пен), 66 - Гарсія, 82, Бойомо, 90+2
Мальорка: Бергстрем — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Маскарель, Кошта — Джозеф (Санчес, 65), Дардер (Торре, 81), Вірхілі (Асано, 81) — Мурікі
Осасуна: Еррера — Осамбела Ларрая (Гомес, 71), Бойомо, Еррандо, Бретонес (Крус, 85) — Монкайола (Беккер, 85), Торро, Орос — Гарсія, Будімір (Гарсія, 71), Муньйос (Барха, 76)
Попередження: Джозеф, Маффео, Кошта — Еррера, Бретонес