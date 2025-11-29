В рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги Мальорка приймала Осасуну.

До 82-й хвилини господарі поля впевнено вели у рахунку 2:0, але голи Гарсії та Бойомо перевернули гру та дозволили гостям поїхати додому з одним заліковим балом.

Мальорка — Осасуна 2:2

Голи: Мурікі, 61 (пен), 66 -  Гарсія, 82, Бойомо, 90+2

Мальорка: Бергстрем — Маффео, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Маскарель, Кошта — Джозеф (Санчес, 65), Дардер (Торре, 81), Вірхілі (Асано, 81) — Мурікі

Осасуна: Еррера — Осамбела Ларрая (Гомес, 71), Бойомо, Еррандо, Бретонес (Крус, 85) — Монкайола (Беккер, 85), Торро, Орос — Гарсія, Будімір (Гарсія, 71), Муньйос (Барха, 76)

Попередження: Джозеф, Маффео, Кошта — Еррера, Бретонес