Іспанія

Іспанець відзначив роботу українського нападника.

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився про українського нападника команди Владислава Ваната. Його слова наводить офіційний сайт Ла Ліги.

«Я чекаю від команди більшого щодо Ваната, а не навпаки. Він виконує неймовірну роботу — з м'ячем і без нього. Ми маємо краще його забезпечувати м'ячами. Він повністю викладається. Команда має давати йому більше. Ми над цим працюємо», — заявив Мічел.

Цього сезону Владислав Ванат відіграв за Жирону 11 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.