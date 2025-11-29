Іспанець відзначив роботу українського нападника.
Ванат, Getty images
29 листопада 2025, 18:53
Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився про українського нападника команди Владислава Ваната. Його слова наводить офіційний сайт Ла Ліги.
«Я чекаю від команди більшого щодо Ваната, а не навпаки. Він виконує неймовірну роботу — з м'ячем і без нього. Ми маємо краще його забезпечувати м'ячами. Він повністю викладається. Команда має давати йому більше. Ми над цим працюємо», — заявив Мічел.
Цього сезону Владислав Ванат відіграв за Жирону 11 матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.