Алавес шокував раннім м’ячем, але Барселона перевернула гру ще до перерви.
Барселона - Алавес, getty images
29 листопада 2025, 19:21
Барселона впевнено здобула перемогу в домашньому матчі 14-го туру Ла Ліги, перегравши Алавес із рахунком 3:1. Попри "холодний душ" вже на першій хвилині, каталонці швидко повернули контроль і довели гру до впевненого результату. Наразі Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги.
Барселона - Алавес 3:1
Голи: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 - Ібаньєс, 1
Барселона: Гарсія (Кунде, 46) — Гарсія (Кунде, 46), Кубарсі (Крістенсен, 84), Мартін, Бальде — Касадо, Берналь (Рашфорд, 46), Ольмо — Ямаль, Левандовські (Торрес, 60), Діас (Педрі, 60)
Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Пачеко, Парада (Мартінес, 80) — Бланко — Калебе (Аленья, 58), Суарес (Гевара, 68), Ібаньєс (Гуріді, 68), Реббаш (Вісенте, 58) — Боє
Попередження: Берналь, Гарсія — Реббаш, Калебе, Бланко