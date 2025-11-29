Іспанія

Перемога каталонців.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про переможний результат у матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги з Алавесом (3:1). Цитує німецького фахівця Marca.

"Ми мали багато можливостей забити в першому таймі, як і в другому. Я радий, що нам вдалося набрати три очки, хоча нам слід грати краще. Сьогодні ми мали і злети, і падіння, над цим треба попрацювати.

Рафінья — це гравець, який завжди є частиною динаміки нашої команди, для мене він дуже важливий. Він грає з високою інтенсивністю і старанно пресингує, спонукаючи решту футболістів пресингувати так само. Здорово, що він повернувся, з ним ми будемо сильнішими у майбутніх іграх. Але головне – три очки.

Жерар Мартін віддає нам усі 100%, він впевнено грає у центрі оборони. Завжди чудово, коли є така альтернатива", – сказав Флік.