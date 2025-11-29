Завершився черговий матч чемпіонату Іспанії.
getty images
29 листопада 2025, 22:19
В рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги Леванте у Валенсії приймав Атлетік Більбао.
Перший гол у матчі забив нападник Атлетіка Роберт Наварро на третій хвилині зустрічі. Наприкінці першого тайму вінгер гостей Ніко Вільямс збільшив перевагу своєї команди до двох м'ячів. У другій половині голів не забивали.
Завдяки цій перемозі Атлетік набрав 20 очок і розташовується на восьмому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Леванте з дев'ятьма очками займає передостанній, 19-й рядок.
Леванте – Атлетік 0:2
Голи: Наварро, 3, Н. Вільямс, 40
Леванте: Раян — Тольян (Моралес, 73), Ельгесабаль (Кабельйо, 46), Маттурро (Гарсія, 58), Санчес — Альварес, Арріага (Бруге, 46), Рей, Оласагасті — Ейонг, Кояліпу (Ромеро, 46).
Атлетік: Сімон — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Хаурегісар (Весга, 81), Рего — Наварро (Гомес, 62), Беренгер (Серрано, 88), Н. Вільямс (Санчес, 81) — Гурусета (Ісета, 88).
Попередження: Арріага, 32, Рей, 37, Бруге, 86 — Берчіче, 40, Вівіан, 50