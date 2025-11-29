Іспанія

Завершився черговий матч чемпіонату Іспанії.

В рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги Леванте у Валенсії приймав Атлетік Більбао.

Перший гол у матчі забив нападник Атлетіка Роберт Наварро на третій хвилині зустрічі. Наприкінці першого тайму вінгер гостей Ніко Вільямс збільшив перевагу своєї команди до двох м'ячів. У другій половині голів не забивали.

Завдяки цій перемозі Атлетік набрав 20 очок і розташовується на восьмому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. Леванте з дев'ятьма очками займає передостанній, 19-й рядок.