Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють каталонська Жирона та мадридський Реал.

Каталонська Жирона та мадридський Реал зіграють на Монтіліві в 14 турі іспанської Ла Ліги.

Мічел, після нічиєї проти севільського Бетіса (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над грецьким Олімпіакосом (4:3), використав із перших хвилин Куртуа в рамці воріт, тоді як Мілітао, Рюдігер та Фран Гарсія гратимуть у захисті, а Беллінгем розташується в півзахисті.

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Мартінес, Рейс, Морено — Циганков, Унахі, Вітсель, І. Мартін, Хіль — Ванат.

Запасні: Лівакович, Андрєєв, Рока, Руїс, Аспрілья, Франсес, Гіберт, Ласс, Аранго, Ба.



Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Рюдігер, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Гюлер, Мбаппе, Вінісіус.