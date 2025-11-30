Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють каталонська Жирона та мадридський Реал.
Владислав Ванат, Getty Images
30 листопада 2025, 21:28
Каталонська Жирона та мадридський Реал зіграють на Монтіліві в 14 турі іспанської Ла Ліги.
Мічел, після нічиєї проти севільського Бетіса (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Хабі Алонсо, на тлі перемоги над грецьким Олімпіакосом (4:3), використав із перших хвилин Куртуа в рамці воріт, тоді як Мілітао, Рюдігер та Фран Гарсія гратимуть у захисті, а Беллінгем розташується в півзахисті.
Жирона: Гассаніга — Рінкон, Мартінес, Рейс, Морено — Циганков, Унахі, Вітсель, І. Мартін, Хіль — Ванат.
Запасні: Лівакович, Андрєєв, Рока, Руїс, Аспрілья, Франсес, Гіберт, Ласс, Аранго, Ба.
Запасні: Лунін, Местре, Камавінга, Ендрік, Родріго, Г. Гарсія, Каррерас, Себальйос, Діас, Менді, Мастантуоно.
Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Рюдігер, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Гюлер, Мбаппе, Вінісіус.
Гра Жирона — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.