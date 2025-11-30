Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 30 листопада, розпочавшись о 22:00.

Мадридський Реал прагнутиме повернутися на переможний шлях у вищому дивізіоні Іспанії, продовжуючи свою кампанію матчем проти Жирони, яка бореться за виживання.

Жирона — Реал Мадрид

Неділя, 30 листопада, 22:00, стадіон Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві, Жирона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Показники Жирони: дві перемоги, п'ять нічиїх та шість поразок у 13 матчах Ла Ліги цього сезону, з 11 очками вони перебувають у зоні вильоту. Команда Мічела фактично має найгірший оборонний показник у Ла Лізі цього сезону, пропустивши 25 голів, але підходить до цього матчу після двох позитивних результатів: перемоги 1:0 над Алавесом та нічиєї 1:1 з Реал Бетісом.

"Біло-червоні" проводять свій четвертий сезон поспіль на цьому рівні, що є їхньою найкращою серією в історії. Каталонська команда лише 12 разів зустрічалася з Реал Мадридом, зазнавши вісім поразок, але дві з трьох їхніх перемог припали на домашні матчі, включаючи перемоги 2:1 у 2017 році та 4:2 у квітні 2023 року. Втім, вони програли останні чотири матчі "вершковим", пропустивши 12 голів.

Команда Хабі Алонсо підходить до цього матчу після важливої перемоги 4:3 над Олімпіакосом у Лізі чемпіонів. Хоча Реал Мадрид цього сезону не завжди демонстрував свою найкращу гру, Кіліан Мбаппе проводить вражаючу кампанію, забивши 22 голи та зробивши три асисти у 18 матчах, включаючи 13 голів у 13 матчах Ла Ліги.

У "бланкос" попереду ще п'ять матчів до зимової перерви, включаючи три поспіль гри ліги проти Жирони, Атлетік Більбао та Сельта Віго, після чого вони зіграють свій матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

За версією betking на перемогу Жирони можна поставити з коефіцієнтом 6.50, тоді як потенційний успіх Реал Мадрида оцінюється показником 1.41. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.00.

Орієнтовні склади

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Мартінес, Рейс, Морено — Мартін, Вітсель — Циганков, Унахі, Хіль — Ванат.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Асенсіо, Чуамені, Каррерас — Гюлер, Камавінга, Вальверде — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.

Не зіграють: Порту, Лопес, ван де Бек, Хуан Карлос, Франсес, Блінд, Артеро, Лемар, Крапівцов (Жирона) — Карвахаль, Мілітао (Реал Мадрид).

Під питанням: немає (Жирона) — Мастантуоно, Рюдігер, Алаба, Куртуа, Гюйсен (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:3

