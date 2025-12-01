Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 30 листопада 2025 року.

Жирона несподівано зіграла внічию 1:1 з мадридським Реалом на Монтіліві.

Команда Мічела відкрила рахунок у компенсований час першого тайму: Віктор Циганков після швидкого переходу організував передачу на Унахі, який пробив під поперечину.

Після перерви каталонці мали шанс подвоїти перевагу — Ванат не реалізував вихід на Куртуа. У підсумку Реал відігрався завдяки пенальті Мбаппе на 67-й хвилині, призначеному після фолу Рінкона на Вінісіусі.

У кінцівці мадридці тиснули, але Жирона витримала натиск, а Мбаппе в компенсований час схибив із вигідної позиції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Реал Мадрид у рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Жирона — Реал 1:1

Голи: Унахі, 45 — Мбаппе, 67 (пен.)

Жирона: Гассаніга — Рінкон (Франсес, 72), Мартінес, Рейс, Морено — Циганков (Аспрілья, 72), Унахі (Руїс, 83), Вітсель, І. Мартін, Хіль (Рока, 72) — Ванат (Ласс, 83).

Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Г. Гонсало, 90), Мілітао, Рюдігер, Ф. Гарсія (Каррерас, 90) — Вальверде, Чуамені (Родріго, 72), Беллінгем — Гюлер (Камавінга, 46), Мбаппе, Вінісіус.

Попередження: Гассаніга, Унахі, Ванат