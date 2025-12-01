Іспанія

Молодий вінгер Барселони прокоментував постійні паралелі з Ліонелем Мессі та розповів про прагнення йти власним шляхом.

Ламін Ямаль, 18-річний вінгер Барселони, дав інтерв’ю CBS News, в якому прокоментував постійні порівняння з Ліонелем Мессі, що супроводжують його від моменту дебюту за першу команду каталонців.

"Він найкращий в історії, — сказав Ямаль. — Ми обидва знаємо, що я не хочу бути Мессі, і Мессі знає, що я не хочу бути ним. Я хочу йти своїм власним шляхом, і на цьому все".

Молодий гравець визнає велич аргентинського футболіста, однак наполягає на тому, щоб створити власну футбольну історію та не жити в тіні досягнень свого знаменитого попередника на Камп Ноу.

