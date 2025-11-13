Інше

На нагороду претендують 11 гравців.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала список претендентів на премію Пушкаша за найкрасивіший гол минулого сезону.

До рейтингу потрапили забиті м'ячі в період з 11 серпня 2024 року до 2 серпня 2025 року.

На нагороду претендують 11 гравців:

- Аллеррандо (Віторія — Крузейру, 19 серпня 2024 року)

- Алессандро Дейола (Кальярі — Венеція, 18 травня 2025 року)

- Педро де ла Вега (Крус Асуль — Сіетл Саундерс, 31 липня 2025 року)

- Сантʼяго Монт’єль (Індепендьєнте — Індепендьєнте Рівадавія, 11 травня 2025 року)

- Амр Нассер (Аль-Аглі — Фарко, 17 квітня 2025 року)

- Карлос Оррантія (Керетаро — Атлас, 16 квітня 2025 року)

- Лукас Ріберіо (Мамелоді Сандаунз — Боруссія Дортмунд, 21 червня 2025 року)

- Деклан Райс (Арсенал — Реал Мадрид, 8 квітня 2025 року)

- Різкі Рідо (Персіджа Джакарта — Аріма, 9 березня 2025 року)

- Кевін Родрігес (Касимпаша — Різеспор, 9 лютого 2025 року)

- Ламін Ямаль (Еспаньйол — Барселона, 15 травня 2025 року)

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті ФІФА.