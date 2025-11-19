Турецький клуб готовий допомогти з зарплатою німця.
Марк-Андре тер Штеген, getty images
19 листопада 2025, 14:57
Бешикташ запропонував Барселоні взяти воротаря Марка-Андре тер Штегена в оренду, повідомляє Diario Sport.
Турецький клуб хоче допомогти каталонцям розвантажити зарплатну відомість і готовий включити опцію викупу за 8 мільйонів євро влітку.
33-річний німець не зіграв жодного матчу в сезоні через серйозну травму, отриману влітку. Його контракт із Барселоною діє до середини 2028 року.
Цей варіант може стати виходом для тер Штегена, який прагне ігрової практики перед ЧС-2026, а для Барселони — способом оптимізувати фінанси.
Раніше повідомлялося, що Рафінья повернувся до тренувань Барселони після двомісячної паузи.