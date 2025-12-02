Спортивний директор Барселони Деку висловився про нападника Маркуса Рашфорда.
Маркус Рашфорд, Getty Images
02 грудня 2025, 11:39
Спортивний директор каталонської Барселони Деку поділився коментарем щодо нападника Маркуса Рашфорда, який виступає за клуб на правах оренди.
"Рашфорд щасливий у Барселоні. Маркус — фантастичний гравець. Він постраждав через зміну поколінь у Ман Юнайтед. Це було для нього непросто. Коли ти важливий гравець, на тобі лежить велика відповідальність", — сказав Деку виданню Times.
У літнє трансферне вікно "синьо-гранатові" орендували Рашфорда у Манчестер Юнайтед до кінця сезону з опцією викупу за 30 мільйонів євро.
У складі каталонців він взяв участь у 18 зустрічах у всіх турнірах, забив шість м'ячів і віддав дев'ять результативних передач.
