Іспанія

Ферлан Менді знову потрапив до лазарету "вершкових" після недавнього повернення.

Мадридський Реал повідомив на своєму офіційному сайті про чергову травму захисника Ферлана Менді. У француза виявили м'язове ушкодження правого стегна.

Нещодавно Менді повернувся до гри після піврічної відсутності через травму, а наприкінці листопада навіть встиг зіграти в Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса. Однак тепер захисник знову вибув зі складу.

Пресслужба Реала не розкриває точні терміни відновлення Ферлана Менді, проте, ймовірно, ця інформація незабаром з'явиться у пресі.

Наразі Реал посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, відстаючи від Барселони на одне очко.

