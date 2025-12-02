Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.

Каталонська Барселона та мадридський Атлетіко зіграють у дев'ятнадцятому турі іспанської Ла Ліги на Камп Ноу.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над Алавесом (3:1), залучив до стартового складу Кунде на правому фланзі оборони, тоді як Педрі та Ерік Гарсія зіграють у центрі поля.

Дієго Сімеоне, на тлі перемоги над Реалом Ов'єдо (2:0), використав із перших хвилин Хіменеса в центрі оборони, тоді як Барріос та Кардосо гратимуть в опорній зоні, а Сімеоне та Альварес розташуються в атаці.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Педрі, Е. Гарсія, Ольмо — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Запасні: Щесни, Кочен, Торрес, Рашфорд, Крістенсен, Касадо, Берналь, Жофре, Дро, Бардагжі, Томмі.



Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Ганцко — Кардосо, Барріос — Сімеоне, Баена, Гонсалес — Альварес.

Запасні: Муссо, Есківель, Руджері, Пубіль, Галан, Галлагер, Коке, Грізманн, Серлот, Альмада, Мартін, Распадорі.

Гра Барселона — Атлетіко почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.