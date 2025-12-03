Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 2 грудня 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі 19 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі здолала мадридський Атлетіко (3:1).

Команда Ганса-Дітера Фліка пропустила вже звичний гол від суперників під час швидкого виходу до атаки посеред першого тайму, але швидко зібралась та відповіла.

Могла Барса й другий гол одразу забити у відповідь, але з пенальті схибив Левандоські, тож Ольмо, який цей одинадцятиметровий і заробив, мав виправляти хибу партнеру вже після перерви.

У команди Дієго Сімеоне в підсумку був шанс для того, аби врятуватись наприкінці матчу, проте "матрацники" його змарнували, а суперники у відповідь забили ще й третій гол.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Атлетіко у рамках 19-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Барселона — Атлетіко 3:1

Голи: Рафінья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 — Баена, 19

На 36-й хвилині Роберт Левандовські (Барселона) не забив пенальті (промах).

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Педрі (Дро, 74), Е. Гарсія, Ольмо (Рашфорд, 67) — Ямал (Крістенсен, 87), Левандовські (Торрес, 67), Рафінья (Касадо, 74).

Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Ганцко — Кардосо (Коке, 14, Грізманн, 75), Барріос — Сімеоне (Серлот, 62), Баена (Альмада, 62), Гонсалес (Галлагер, 46) — Альварес.

Попередження: Мартін — Баена