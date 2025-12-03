Іспанія

Захисник Алехандро Бальде прокоментував важливу перемогу Барселони.

Фланговий захисник каталонської Барселони Алехандро Бальде прокоментував домашній тріумф його команди над мадридським Атлетіко в чемпіонаті Іспанії. "Синьо-гранатові" виграли з рахунком 3:1.

"Цей поєдинок був дуже важливий для нас, адже в суперниках був Атлетіко. Цей успіх додасть нам ще більше впевненості у своїх силах. Ми провели хороший матч.

Команда незабаром набере оптимальну форму і проведе успішний сезон", — передає слова футболіста газета Marca.

Після 15 зіграних матчів підопічні Ганса-Дітера Фліка набрали 37 балів і випереджають мадридський Реал, який іде другим, на чотири очки.