Головний тренер Ернесто Вальверде перед матчем з Реалом: "Нам потрібен імпульс".
Ернесто Вальверде, Getty Images
03 грудня 2025, 11:51
Керманич клубу Атлетік Більбао Ернесто Вальверде поділився своїми очікуваннями перед сьогоднішньою зустріччю з мадридським Реалом у рамках дев'ятнадцятого туру Ла Ліги.
"Нам хотілося б отримати задоволення і бути конкурентоспроможними. Це зустріч, яку з нетерпінням чекають наші вболівальники, і ми хочемо добре виступити проти претендента на чемпіонський титул. На кону щось більше, ніж просто 3 очки. Імпульс, який дає перемога над такими командами, значний", — цитує Вальверде Diario Sport.
Тренер басків також заступився за наставника суперників: "Хабі Алонсо критикують? Він чудовий тренер. У таких клубах завжди очікують перемог. Вони не дарма перебувають у верхній частині таблиці, і нам потрібно бути дуже обережними".
Наразі Реал посідає друге місце з 33 очками, а Атлетік — восьме з 20 балами.