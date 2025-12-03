Іспанія

Головний тренер Ернесто Вальверде перед матчем з Реалом: "Нам потрібен імпульс".

Керманич клубу Атлетік Більбао Ернесто Вальверде поділився своїми очікуваннями перед сьогоднішньою зустріччю з мадридським Реалом у рамках дев'ятнадцятого туру Ла Ліги.

"Нам хотілося б отримати задоволення і бути конкурентоспроможними. Це зустріч, яку з нетерпінням чекають наші вболівальники, і ми хочемо добре виступити проти претендента на чемпіонський титул. На кону щось більше, ніж просто 3 очки. Імпульс, який дає перемога над такими командами, значний", — цитує Вальверде Diario Sport.

Тренер басків також заступився за наставника суперників: "Хабі Алонсо критикують? Він чудовий тренер. У таких клубах завжди очікують перемог. Вони не дарма перебувають у верхній частині таблиці, і нам потрібно бути дуже обережними".

Наразі Реал посідає друге місце з 33 очками, а Атлетік — восьме з 20 балами.