Іспанія

Найкращий гравець матчу Рафінья Діас розповів про причини своєї втоми.

Вінгер каталонської Барселони Рафінья Діас дав інтерв'ю після матчу проти мадридського Атлетіко, який завершився перемогою з рахунком 3:1. Бразилець став автором першого голу "синьо-гранатових" на 26-й хвилині.

На 74-й хвилині Рафінья попросив заміну. Він пояснив своє рішення: "Я у хорошій формі, але ще не набрав оптимальних фізичних кондицій. Не дивно, що в такому енерговитратному матчі я відчув втому.

Саме тому я попросив заміну – у мене не залишилося сил. Те ж саме відчував Педрі", — розповів Movistar Рафінья, якого було визнано найкращим гравцем зустрічі.

6 грудня каталонський гранд зіграє на виїзді проти Бетіса.