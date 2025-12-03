Іспанія

Ерік Гарсія підпише нову п'ятирічну угоду з "синьо-гранатовими".

Каталонська Барселона планує продовжити контракт зі своїм основним захисником Еріком Гарсією вже наступного тижня. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нова угода між клубом та 24-річним футболістом буде розрахована на п'ять років.

Гарсія перейшов до Барселони влітку 2021 року і відтоді провів за "синьо-гранатових" 135 матчів, у яких забив 7 м'ячів та віддав 6 гольових передач. Чинна угода 24-річного гравця з клубом завершується у червні 2026 року.

