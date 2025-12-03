Іспанія

Півзахисник Барселони пропустить щонайменше чотири тижні.

Каталонська Барселона зіткнулася з кадровою втратою: півзахисник Дані Ольмо не зіграє до кінця року через травму плеча.

Ольмо отримав пошкодження у переможному матчі Ла Ліги проти Атлетіко (3:1), невдало впавши після забитого гола на 65-й хвилині. Іспанець не зміг продовжити гру, замість нього на поле вийшов Ферран Торрес.

Як повідомляють AS та інші іспанські медіа, у Ольмо діагностовано вивих плеча. Очікується, що хавбек "синьо-гранатових" пропустить не менше чотирьох тижнів. Таким чином, він не зіграє до кінця 2025 року.

