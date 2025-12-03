Іспанія

Рафаель Варан пригадав про свої психологічні проблеми у Мадриді.

Відомий у минулому французький футболіст Рафаель Варан поділився спогадами про ментальні проблеми, які виникли у нього після переходу до мадридського Реала у 2011 році.

"Я був самотній, постійно тренувався і майже не грав. Я відчував, що моя мрія вислизає. Я був у депресії. Мене більше нічого не тішило", — сказав Варан.

Варан додав, що нікому не розповідав про свої ментальні проблеми і пережив важкий період самостійно.

Центральний захисник покинув мадридський клуб у 2021 році. Усього у складі "вершкових" він провів 360 матчів, записавши на свій рахунок 17 голів та 7 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Варан став членом правління ФК Комо.