Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру іспанської Ла Ліги, у якому зіграють баскський Атлетік та мадридський Реал.

Баскський Атлетік та мадридський Реал зіграють у дев'ятнадцятому турі іспанської Ла Ліги на Сан-Мамес.

Ернесто Вальверде, після перемоги над Леванте (2:0), використав із перших хвилин Лапорта та Бойро в обороні, тоді як де Галаррета гратиме в опорній зоні, а Хаурегісар розташується під нападником.

Хабі Алонсо, на тлі нічиєї проти каталонської Жирони залучив Каррераса на лівий фланг оборони, тоді як Камавінга гратиме в центрі поля.

Атлетік: Сімон — Лекуе, Вівіан, Лапорт, Бойро — Рего, де Галаррета — Беренгер, Хаурегісар, Н. Вільямс — Гурусета.

Запасні: Паділья, Горосабель, Паредес, Весга, Аресо, Берчіче, У. Гомес, Серрано, Ісета, С. Санчес, Бухан, Ед. Гарсія.



Реал: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Рюдігер, Каррерас — Камавінга, Чуамені, Беллінгем — Вальверде, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Ендрік, Родріго, Гюлер, Г. Гарсія, Асенсіо, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас, Мастантуоно.