Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26 у Більбао місцевий Атлетік прийматиме Реал Мадрид.

Поєдинок відбудеться в середу, 3 грудня, на Естадіо Сан-Мамес у Більбао, Іспанія. Початок — о 20:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала можна поставити з коефіцієнтом 1.78, тоді як потенційний успіх Атлетіка оцінюється показником 4.74. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.32.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Індивідуальний тотал Атлетік: менше 1,0", представлений показником 1.78.

Коефіцієнтом 1.70 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кіліана Мбаппе, тоді як потенційний гол Вінісіуса Жуніора — 2.20.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 2,75". На нього можна поставити з показником 1.99.

Слідкуйте за матчем Атлетік Більбао — Реал Мадрид на Football.ua.