Головний тренер мадридського Атлетіко відзначив неймовірну форму вінгера каталонців.

Незважаючи на те, що бразилець фактично знищив захисні редути мадридців, Ель Чоло віддав належне супернику, назвавши його гру видатною.

В інтерв'ю після матчу, де Рафінья знову став ключовою фігурою в атаці блаугранас, Сімеоне наголосив на універсальності та самовіддачі гравця:

"Він просто неймовірний. Те, що він робить на полі — це повний спектр: він біжить, він бореться, він забиває, він віддає передачі. Його інтенсивність та вплив на гру зараз знаходяться на рівні претендента на Золотий м'яч. Важко грати проти когось, хто перебуває в такому стані" — заявив наставник.

Рафінья під керівництвом Фліка вийшов на пік своєї кар'єри. Він не лише регулярно відзначається результативними діями, а й виконує величезний обсяг чорнової роботи, що особливо цінує Сімеоне у футболістах.