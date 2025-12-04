Інше

Легендарний аргентинец розповів, що його стрімкий зліт у каталонському клубі назавжди перекреслив бажання зіграти за команду свого дитинства.

Ліонель Мессі, який виграв у футболі все, зізнався, що одна з його найзаповітніших дитячих мрій так і залишилася нездійсненою. Причиною цього став його ранній дебют за Барселону, який докорінно змінив життєвий шлях футболіста.

В інтерв'ю ESPN Мессі розповів, що з дитинства прагнув грати за першу команду рідного Ньюелз Олд Бойз у Росаріо.

"Я завжди кажу, що моєю дитячою мрією було грати за першу команду Ньюелз. Я ходив на стадіон, я грав там і мріяв стати професіоналом у вищому дивізіоні Аргентини", — поділився Ліонель.

Однак доля розпорядилася інакше. Переїзд до Іспанії у 13 років та дебют за першу команду Барселони у 2003 році в товариському матчі проти Порту закрили двері для повернення в аргентинський футбол на етапі становлення кар'єри.

"Моє життя повністю змінилося, тому що я поїхав у 13 років, дебютував за Барселону, і все, що сталося потім... Це те, чого я ніколи не міг собі уявити, навіть у найкращих снах. Я прожив речі набагато масштабніші, ніж будь-коли мріяв", — додав Мессі.

Незважаючи на те, що мрія зіграти за Ньюелз на професійному рівні залишилася нереалізованою, кар'єра Мессі склалася феноменально: 672 голи за Барсу, 10 титулів Ла Ліги, 4 кубки Ліги чемпіонів та перемога на Чемпіонаті світу.