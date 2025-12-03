Іспанія

Матеу Алемані запевнив, що форвард задоволений своїм перебуванням у клубі.

Спортивний директор Атлетіко Мадрид Матеу Алемані прокоментував інформацію про можливий трансфер Хуліана Альвареса до Барселони.

"У мене немає жодної інформації про те, що він перебуває у списку трансферних цілей Барселони. Він є дуже важливим гравцем для нашої команди, і я знаю, що він задоволений своїм перебуванням у Мадриді", — заявив Алемані виданню Diario SPORT.

Цього сезону Альварес забив 10 голів і віддав чотири асисти у 19 матчах за Атлетіко у всіх турнірах. Контракт нападника з "матрацниками" розрахований до червня 2030 року.