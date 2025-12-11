Ліга чемпіонів

Мюнхенські ультрас свідомо пішли на порушення правил, щоб гарантувати собі присутність на вирішальних стадіях Ліги чемпіонів.

Фанати мюнхенської Баварії вигадали незвичайний спосіб обійти суворі дисциплінарні правила УЄФА, навіть ціною штрафів для власного клубу.

Використання піротехніки під час останнього матчу Ліги чемпіонів проти Спортінга (3:1) не було проявом звичайного хуліганства, а стало тактичним кроком, спрямованим на обнулення санкцій.

Справа в тому, що Баварія перебувала під "умовним терміном" від УЄФА. Це означало, що будь-яке наступне порушення наприклад, використання фаєрів автоматично призводило б до заборони на виїзд уболівальників на наступний єврокубковий матч.

Уболівальники розрахували все наперед: вони вирішили спровокувати це покарання саме зараз, щоб відбути дискваліфікацію на менш важливому матчі проти бельгійського Юніона, який не має критичного значення. Таким чином, вони "очистили" свою історію покарань перед найважливішими стадіями турніру.

Це рішення викликало бурхливі дискусії: з одного боку, клуб знову змушений платити штрафи, а з іншого — фанати гарантували собі можливість підтримати команду у вирішальних битвах сезону без страху дискваліфікації.