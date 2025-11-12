Іспанія

Голкіпер орендований з Фенербахче і прагне стабільної ігрової практики, щоб закріпитися у збірній Хорватії перед ЧС-2026.

Голкіпер Жирони Домінік Лівакович прагне покинути каталонський клуб під час зимового трансферного вікна.

Хорват виступає за Жирону на правах оренди з Фенербахче, але досі не провів жодного матчу за каталонців, програючи конкуренцію за місце в основі Пауло Гассанізі. Лівакович хоче отримувати стабільну ігрову практику, щоб закріпитися у складі збірної Хорватії та претендувати на участь у Чемпіонаті світу-2026.

В останньому поєдинку Кубка Іспанії з Констанцією Лівакович не зіграв через біль у спині, а на його місці вийшов українець Владислав Крапивцов. До переходу в Жирону Домінік відіграв лише два матчі за Фенербахче цього сезону. За правилами УЄФА, якщо він зіграє хоча б у одному матчі за Жирону, то не зможе виступати за третій клуб у поточному сезоні.

Наразі Жирона посідає 18-те місце у Прімері, маючи 10 очок. Наступний матч команди відбудеться проти Бетіса 23 листопада.