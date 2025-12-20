Іспанія

Іспанець не хоче допустити недооцінки суперника.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився напередодні матчу 17 туру АПЛ з Манчестер Юнайтед. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Вони дуже добре виступають на виїзді, виграють матчі, показують чудову гру. Вдома вони мають більше проблем, ніж у гостях, але я дуже поважаю МЮ за їхню історію, за те, як вони виступають з новим тренером.

Цього сезону вони стають кращими. У них дуже хороші футболісти, і в атаці вони показують чудову гру. І ми готові, але шануємо їх та залишаємося скромними. Ми маємо бути скромними, особливо зараз, щоб спробувати зрозуміти, чому ми граємо на такому високому рівні.

Думаю, за 30 чи 31 рік Астон Вілла обіграла Манчестер Юнайтед вдома лише тричі. І, гадаю, це справді ненормальна статистика у протистоянні цих команд», – сказав Емері.

Матч між Астон Віллою та Манчестер Юнайтед відбудеться 21 грудня, о 18:30 за київським часом.