Поляк не визначився з майбутнім.
Роберт Левандовські, Getty images
27 грудня 2025, 11:17
Нападник Барселони Роберт Левандовські висловився про своє майбутнє. Його слова наводить Sport.pl.
«Моє майбутнє? У мене ще є час ухвалити рішення. Нині я не знаю, де хочу грати. Поки що немає необхідності про це думати. Не знаю, в якому напрямку хочу рухатися, але я не відчуваю тиску», – сказав Левандовські.
Чинна трудова угода поляка з «блаугранас» розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Роберт Левандовські відіграв за Барселону 18 матчів, забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.