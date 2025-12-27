Іспанія

Поляк не визначився з майбутнім.

Нападник Барселони Роберт Левандовські висловився про своє майбутнє. Його слова наводить Sport.pl.

«Моє майбутнє? У мене ще є час ухвалити рішення. Нині я не знаю, де хочу грати. Поки що немає необхідності про це думати. Не знаю, в якому напрямку хочу рухатися, але я не відчуваю тиску», – сказав Левандовські.

Чинна трудова угода поляка з «блаугранас» розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Роберт Левандовські відіграв за Барселону 18 матчів, забив вісім голів та віддав дві результативні передачі.