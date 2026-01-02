Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 2-4 січня.

Іспанська Ла Ліга повертається десятьма матчами 18-го туру сезону-2025/26 після паузи через свята. Перший поєдинок турніру в 2026 році відбудеться на Естадіо де Вальєкас, де Райо Вальєкано прийматиме Хетафе.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 2 січня, 22:00. Естадіо де Вальєкас, Пуенте де Вальєкас (Мадрид)

Райо Вальєкано завершив 2025 рік виїзною поразкою від Ельче (0:4). Тоді безвиграшна серія команди Іньїго Переса в чемпіонаті вийшла на позначку в сім матчів (4Н, 3П), в яких гравці клубу відзначилися тільки одним голом. Впевненості йому додає той факт, що Хетафе в очних зустрічах успіху не досягав із лютого 2019 року.

Хетафе програв у трьох із восьми подібних дуелей, але уникнув поразок у п'яти інших. Протягом майже семи років клуб тільки раз святкував взяття воріт цього суперника. Туром раніше колектив Хосе Бордаласа втретє поспіль зазнав "сухої" поразки в Ла Лізі на виїзді (Реал Бетіс, 0:4). Очікуємо, що Райо Вальєкано зможе продовжити невдалу виїзну серію свого суперника.

прогноз 1:0

Субота, 3 січня, 15:00. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго

Сельта закрила минулий рік безуспішним виїздом до Ов'єдо, де місцевий Реал відібрав у неї очки (0:0). Таким чином підопічні Клаудіо Хіральдеса знову стали найбільш компромісними учасниками Ла Ліги-2025/26 (вісім нічиїх). У дуелі з Валенсією ж уболівальники клубу з Віго справедливо очікуватимуть виключно здобуття трьох очок.

Команді Карлоса Корберана туром раніше не вдалося впоратися з Мальоркою вдома (1:1). Валенсія потребує залікових балів, адже відстань від 18-ї Жирони в зоні вильоту складає всього одне очко. Тим не менш, безвиграшна виїзна серія клубу в Ла Лізі (4Н, 6П) викликає значні сумніви з приводу його спроможності зачепитися в матчі проти Сельти бодай за нічию.

прогноз 2:1

Субота, 3 січня, 17:15. Естадіо Ель-Садар, Памплона

Осасуна завершила 2025 рік упевненою домашньою звитягою над Алавесом (3:0) і тепер має намір розпочати новий третьою поспіль "сухою" в Ла Лізі вдома. Тим не менш, колектив Алессіо Ліші в сезоні-2025/26 не перемагав жоден із клубів, які нині йдуть у топ-10 турнірної таблиці. Очікуємо, що гості з Більбао теж не дозволять памплонцям цю ситуацію змінити.

Маючи сім перемог при трьох поразках в останніх десяти матчах чемпіонату на Естадіо Ель-Садар, Атлетік буде впевнений у своїй спроможності набрати щонайменше один заліковий бал. Підопічним Ернесто Вальверде є що доводити після двох поспіль поразок у Ла Лізі, однак їхня виїзна форма викликає питання, тоді як майбутній суперник тільки вдома й почуває себе комфортно.

прогноз 0:0

Субота, 3 січня, 19:30. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче

Ельче туром раніше розгромом Райо Вальєкано (4:0) продовжив свою безпрограшну домашню серію в Ла Лізі (5В, 4Н). У листопаді команді Едера Сарабії удалося на Естадіо Мартінес Валеро відібрати очки в мадридського Реала й тепер вона спробує досягнути подібного в дуелі з іншим, на папері менш небезпечним суперником із топ-4 турнірної таблиці чемпіонату.

Вільярреал закрив 2025 рік домашньою поразкою від Барселони (0:2), принаймні на деякий час попрощавшись із третьою сходинкою Ла Ліги, яку перехопив мадридський Атлетіко. Колектив Марселіно до майбутнього протистояння підходить на тлі трьох поспіль невдач і прагне реабілітуватися перед своїми вболівальниками, хоча стосовно здобуття ним трьох очок у суботу є сумніви.

прогноз 1:1

Субота, 3 січня, 22:00. RCDE Стедіум, Корнелья де Льобрегат/Ель-Прат де Льобрегат

Неділя, 4 січня, 15:00. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья

Туром раніше Севільї очікувано не вдалося уникнути поразки від Реала в Мадриді (0:2), але вже цієї неділі підопічні Матіаса Алмейди справедливо розраховуватимуть виключно на перемогу. Клуб з однойменного міста має серію з дев'яти матчів без невдач у дуелях із Леванте в усіх турнірах (8В, 1Н) і готовий продовжити її у неділю.

Клуб із Валенсії збирається дебютувати під керівництвом Луїша Каштру. Леванте від початку жовтня не перемагав у Ла Лізі (2Н, 6П), у 17-му турі за рахунок нічиєї із Реалом Сосьєдад перервавши свою програшну серію з п'яти матчів. У той же час безвиграшна в недільній дуелі із Севільєю майже напевно досягне позначки в дев'ять поєдинків.

прогноз 2:1

Неділя, 4 січня, 17:15. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Неділя, 4 січня, 19:30. Мендісорроса, Віторія-Гастейс

Алавес минулий рік завершив виїзною поразкою від Осасуни (0:3) і новий сподівається розпочати успіхом у домашньому матчі проти одного з головних претендентів на виліт. Саме на Мендісорроса команда Едуардо Коудета набрала 14 із 18-ти наявних у неї очок і в поєдинку з Реалом Ов'єдо статистика її домашніх виступів навряд чи погіршиться.

Гільєрмо Альмада на чолі клубу з Ов'єдо стартував нічиєю із Сельтою вдома (0:0). Реал не перемагав у Ла Лізі з кінця вересня (5Н, 5П), а в семи поспіль останніх матчах турніру не порадував своїх уболівальників жодним результативним ударом. Нинішній стан Реала Ов'єдо свідчить про майже неминучість невдачі в недільній дуелі з Алавесом.

прогноз 1:0

Неділя, 4 січня, 19:30. Естаді Мальорка Сон Муа, Пальма де Мальорка

Мальорка після виїзної нічиєї із Валенсією (1:1) сподіватиметься в недільній дуелі з Жироною продовжити свою безпрограшну домашню серію в Ла Лізі, яка нині налічує сім матчів (3В, 4Н). Колектив Ягоби Аррасате зіграв унічию з трьома іншими претендентами на виліт у попередніх чотирьох турах і тепер має серйозні наміри збільшити відрив від аутсайдерів.

Жирона завершила 2025 рік очікуваною домашньою поразкою від мадридського Атлетіко (0:3). Підопічні Мічела досі перебувають у зоні вильоту й потребують залікових балів. Клуб із Каталонії не перемагав Мальорку на виїзді з травня 2015 року (2Н, 5П) і прагне перервати цю невдалу серію за рахунок майбутньої очної зустрічі.

прогноз 1:1

Неділя, 4 січня, 22:00. Аноета, Сан-Себастьян

