Іспанія

Наставник Бетіса привів команду до трьох перемог у лютому.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні визнаний найкращим наставником Ла Ліги за підсумками лютого. Про це повідомила пресслужба чемпіонату Іспанії.

У боротьбі за нагороду аргентинець випередив Альваро Арбелоа з Реала та Хосе Бордаласа з Хетафе.

Протягом місяця Бетіс провів чотири матчі, у яких здобув три перемоги та одного разу зіграв унічию. Севільці розпочали лютий із домашнього успіху над Валенсією 2:1, після чого обіграли на виїзді Атлетіко 1:0 та Мальорку 2:1. Єдиною втратою очок стала нічия 1:1 у зустрічі з Райо Вальєкано.

Наразі Бетіс посідає п’яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 42 очки та продовжуючи боротьбу за єврокубкові позиції.