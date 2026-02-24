Іспанія

32-річний правий захисник з досвідом у Європі та Бразилії поповнив склад команди.

Валенсія оголосила про підписання контракту з аргентинським правим захисником Ренцо Саравія. Угода з 32-річним футболістом розрахована до кінця поточного сезону.

Саравія приєднався до іспанського клубу у статусі вільного агента та має замінити на фланзі оборони травмованого Димітрі Фульк'є.

Останнім клубом аргентинця був Атлетіко Мінейро, який він залишив у січні. Раніше в Європі захисник виступав за Порту, а також грав за Ботафого, Інтернасьонал, Расинг та Бельграно.

На міжнародному рівні Саравія провів дев’ять матчів у складі збірної Аргентини.