Іспанія

Представник МЛС просунувся в перемовинах і розраховує підсилити склад зірковим французом.

За інформацією джерел, клуб МЛС просунувся у переговорах та обговорює умови можливого трансферу з усіма залученими сторонами. Орландо хоче оформити угоду вже найближчими тижнями.

Контракт 34-річного француза з Атлетіко чинний до літа 2027 року, що може ускладнити перемовини. Раніше повідомлялося, що інтерес до форварда також проявляв Фламенго.

У поточному сезоні Грізманн провів 35 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 2 результативні передачі, залишаючись важливою фігурою у складі мадридського клубу.

Орландо Сіті розпочав новий сезон у Major League Soccer з поразки від Нью-Йорк Ред Буллз (1:2). Наступний матч команда проведе 2 березня проти Інтер Маямі.